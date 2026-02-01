Amed Sportif Faaliyetler 7-0 Adana Demirspor — Trendyol 1. Lig'te Fark

Amed Sportif Faaliyetler 7-0 Adana Demirspor

Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır'da ağırladığı Adana Demirspor'u 7-0 mağlup ederek sezonun en farklı sonuçlarından birine imza attı.

Maç Özeti

Ev sahibi ekip, etkili atakları ve yüksek presiyle maç boyunca üstünlüğünü korudu. İlk yarıda bulduğu gollerle rakibi üzerinde baskı kuran Amed, ikinci yarıda da skoru genişleterek farklı galibiyete ulaştı.

Goller

Golleri kaydedenler: Mbaye Diagne (dk. 22 ve 52), Sinan Kurt (dk. 43), Florent Hasani (dk. 45+1 ve 59), Çekdar Orhan (dk. 76), Tarkan Serbest (dk. 87) — hepsi Amed Sportif Faaliyetler adına.

Kadro ve Değişiklikler

Amed Sportif Faaliyetler: Abdulsamed Damlu, Hasan Ali Kaldırım, Murat Uçar (Enes Yılmaz dk. 87), Tarkan Serbest, Kahraman Demirtaş (Oleksandr Syrota dk. 46), Sinan Kurt, Andre Poko, Daniel Moreno (Zdravko Dimitrov dk. 61), Florent Hasani (Çekdar Orhan dk. 61), Dia Saba (Afena Gyan dk. 61), Mbaye Diagne.

Yedekler: Yakup Girişen, Emrah Başsan, Mehmet Yeşil, Yunus Tarhan, Celal Hanalp.

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu.

Adana Demirspor: Murat Eser, Aykut Sarıkaya (Eymen Namlı dk. 64), Ali Fidan, Yusuf Buğra Demirkıran, Diyar Zengin (Kayra Deniz Özbay dk. 57), Osman Kaynak, Kürşat Türkeş Küçük (Seyfi Efe Irga dk. 73), Enes Demirtaş (Mert Baş, dk. 73), Toprak Bayar, Gökdeniz Tunç, Ahmet Yılmaz.

Yedekler: Ata Gül, Eren Fidan, Arda Özkanbaş, Muhammed Enes Gül, Muhammed Yasin Erdoğan, Yunus Kaan Gündoğdu.

Teknik Direktör: Kubilayhan Yücel.

Stat ve Hakemler

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Samet Özkul, Kurtuluş Aslan.

Maç Sonucu: Amed Sportif Faaliyetler 7 - 0 Adana Demirspor

