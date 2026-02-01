Bursaspor 6-0 Adanaspor | TFF 2. Lig Kırmızı Grup

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftasında Bursaspor, Adanaspor'u 6-0 mağlup etti; Muhammet Demir ve Soner Aydoğdu golleriyle öne çıktı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 19:36
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 19:36
Bursaspor 6-0 Adanaspor | TFF 2. Lig Kırmızı Grup

Bursaspor 6-0 Adanaspor — TFF 2. Lig Kırmızı Grup

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta karşılaşmasında Bursaspor, konuk ettiği Adanaspor'u farklı skorla mağlup etti.

Skor: Bursaspor 6 - Adanaspor 0

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu

Hakemler: Gürkan Özbalkanlı, İsmail Semih İleri, Emirhan Durmaz, Fuat Filiz

Maç Özeti

Bursaspor, ilk yarıda 29. dakikada Muhammet Demir (pen.) ve 45+3'te Soner Aydoğdu ile öne geçti. İkinci yarıda fark artmaya devam etti; 59'da Halil Akbunar, 74'te Ertuğrul İdris Fırat, 75'te Hamza Gür ve son olarak 89'da Musa Çağıran fileleri havalandırdı.

Kadro

Bursaspor: Kerem Matışlı, Ertuğrul Ersoy, Rahmetullah Berişbek, Taha Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Musa Çağıran, Eyüp Akcan, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, İlhan Depe, Muhammet Demir

Adanaspor: Saffet Vehbi Urhan, Bartu Büyükköztürk, Arda Bulca, İsmail Solmaz, Türker Kaplan, Mehmet Taşçı, Mücahit Beliren, Mirac Akay, Semih İsmail Bakır, Mustafa Talha Öz, Ayaz Kestir

Goller

Muhammet Demir (dk. 29 pen.), Soner Aydoğdu (dk. 45+3), Halil Akbunar (dk. 59), Ertuğrul İdris Fırat (dk. 74), Hamza Gür (dk. 75), Musa Çağıran (dk. 89) — Bursaspor

TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP'UN 22. HAFTASINDA BURSASPOR, KARŞILAŞTIĞI ADANASPOR'U 6-0 MAĞLUP ETTİ.

TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP'UN 22. HAFTASINDA BURSASPOR, KARŞILAŞTIĞI ADANASPOR'U 6-0 MAĞLUP ETTİ.

TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP'UN 22. HAFTASINDA BURSASPOR, KARŞILAŞTIĞI ADANASPOR'U 6-0 MAĞLUP ETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amed Sportif Faaliyetler 7-0 Adana Demirspor — Trendyol 1. Lig'te Fark
2
Fenerbahçe'den Çifte Derbi Zaferi: Galatasaray'a Hem Potada Hem Filede
3
Çorluspor 1947, Polatlı 1926'yı 4-0 Yenerek Zirve Takibini Sürdürdü
4
Trendyol Süper Lig: Galatasaray 2-0 Kayserispor (İlk Yarı)
5
Boluspor 2-0 Sakaryaspor: Erdal Güneş ve Yusuf Randa'nın Maç Sonu Değerlendirmeleri
6
Bursaspor 6-0 Adanaspor | TFF 2. Lig Kırmızı Grup

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları