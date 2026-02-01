Bursaspor 6-0 Adanaspor — TFF 2. Lig Kırmızı Grup

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta karşılaşmasında Bursaspor, konuk ettiği Adanaspor'u farklı skorla mağlup etti.

Skor: Bursaspor 6 - Adanaspor 0

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu

Hakemler: Gürkan Özbalkanlı, İsmail Semih İleri, Emirhan Durmaz, Fuat Filiz

Maç Özeti

Bursaspor, ilk yarıda 29. dakikada Muhammet Demir (pen.) ve 45+3'te Soner Aydoğdu ile öne geçti. İkinci yarıda fark artmaya devam etti; 59'da Halil Akbunar, 74'te Ertuğrul İdris Fırat, 75'te Hamza Gür ve son olarak 89'da Musa Çağıran fileleri havalandırdı.

Kadro

Bursaspor: Kerem Matışlı, Ertuğrul Ersoy, Rahmetullah Berişbek, Taha Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Musa Çağıran, Eyüp Akcan, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, İlhan Depe, Muhammet Demir

Adanaspor: Saffet Vehbi Urhan, Bartu Büyükköztürk, Arda Bulca, İsmail Solmaz, Türker Kaplan, Mehmet Taşçı, Mücahit Beliren, Mirac Akay, Semih İsmail Bakır, Mustafa Talha Öz, Ayaz Kestir

Goller

Muhammet Demir (dk. 29 pen.), Soner Aydoğdu (dk. 45+3), Halil Akbunar (dk. 59), Ertuğrul İdris Fırat (dk. 74), Hamza Gür (dk. 75), Musa Çağıran (dk. 89) — Bursaspor

TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP'UN 22. HAFTASINDA BURSASPOR, KARŞILAŞTIĞI ADANASPOR'U 6-0 MAĞLUP ETTİ.