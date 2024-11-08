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Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu'nun Kasımpaşa Maçı Değerlendirmesi

Bellona Kayserispor, Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek galip gelmenin mutluluğunu yaşadı. Kaloğlu, galibiyetin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 22:41
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 23:31
Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu'nun Kasımpaşa Maçı Değerlendirmesi

Bellona Kayserispor'dan Kasımpaşa Zaferi

Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, takımının Kasımpaşa'yı 2-1 yenmesinin ardından basın toplantısı düzenleyerek duygu ve düşüncelerini aktardı.

Zaferin Sevinci

Kaloğlu, "Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Tüm hafta boyunca bu maçı kazanmak için çalıştık" şeklinde duygularını ifade etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada, geçen hafta yaşadıkları puan kaybının ardından bu galibiyetin kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Mücadele ve Strateji

Teknik direktör Kaloğlu, maç için belirledikleri stratejilere de değindi. "Kasımpaşa'nın bek ve kenarlarındaki oyuncularına alan vermemek, onları merkezde yoğunlaştırmak istedik. Bu sayede pozisyonlara girebildik ve maçın kontrolünü sağladık" dedi.

Kaloğlu, maçın ilerleyen dakikalarında dalgalanmalar yaşandığını ve oyuncularının panic yapma eğiliminde bulunduklarını belirtti. Ancak yine de galip gelmenin önemini vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Bellona Kayserispor'un...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sinan Kaloğlu, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Bellona Kayserispor'un...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sinan Kaloğlu, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

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