Ben Shelton ABD Açık'tan Omuz Sakatlığı Nedeniyle Çekildi

6 numaralı seribaşı Ben Shelton, omuz sakatlığı nedeniyle ABD Açık üçüncü tur maçını tamamlayamayıp turnuvadan çekildi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 00:28
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 00:28
Maç ve Gelişmeler

6 numaralı seribaşı Ben Shelton, omuz sakatlığı sebebiyle ABD Açık'tan çekilmek zorunda kaldı.

Üçüncü tur müsabakasında 22 yaşındaki Amerikalı raket Ben Shelton ile 37 yaşındaki Fransız tenisçi Adrian Mannarino karşılaştı.

Mücadelede ilk dört set 6-3, 3-6, 6-4 ve 4-6 sonuçlandı. Karşılaşma, Shelton'ın omuz sakatlığı nedeniyle beşinci set oynanmadan sona erdi ve Shelton maçtan çekildi.

Shelton'ın çekilmesiyle Mannarino 4. tura yükseldi ve bu turda Çek raket Jiri Lehecka'nın rakibi oldu.

