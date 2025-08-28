Benfica-Fenerbahçe: Mourinho'dan mağlubiyet değerlendirmesi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Benfica'ya 1-0 yenilerek elenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Luz Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mourinho'nun genel değerlendirmesi

Portekizli çalıştırıcı, eşleşme belli olduğunda yaptığı konuşmaları hatırlattı ve rakibin gücüne vurgu yaptı. Mourinho, "Herhangi bir favori göstermeden sahaya kendimizi adayacağımızı söylemiştim. Benfica daha güçlü, daha tecrübeli, elinde farklı çözümler olan bir kulüp. Bu tarz maçları da bilen bir takım. Bunları söylemiştim. Tabii ki galip gelemememizin üzüntüsü içindeyiz ama bizden daha iyi bir takıma kaybettimizi söyleyebilirim. Birinci maçta her iki takım da eşitti, bu maçta ise Benfica daha iyiydi. İkinci yarıda belki biraz daha iyiydik. Maçı kontrol ettiğimiz esnada 10 kişi kaldık. Bu dakikadan sonra da oyunu kaybettik." şeklinde konuştu.

Kilit anlar: Semedo sakatlığı ve Talisca'nın kırmızı kartı

Mourinho, maçın 10. dakikasında sakatlanan Semedo'nun takım adına çok yararlı ve karakteristik özellikleri olduğuna dikkat çekti. Erken yaşanan bu sakatlığın takımı etkilediğini belirtti ancak bunun mağlubiyete bir bahane olmayacağını vurguladı.

Maçın ikinci yarısına dair değerlendirmesinde ise, "Maçın ikinci yarısında zirveye doğru çıkmaya başladığımızda Talisca'nın kırmızı kartı bizi olumsuz etkiledi. Nelson'un maçın başında sakatlanmasını ve Talisca'nın kırmızı kartını mağlubiyetin unsuru olarak da sunmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa hedefi ve gelecek planı

Fenerbahçe'nin Avrupa hedeflerine değinen Mourinho, takımın UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansına da vurgu yaptı: "Avrupa Ligi çerçevesinde hazır bulunmamız önem taşıyor. Avrupa Ligi'nde iyi bir çizgimiz olmuştu. Glasgow'da penaltılarla elendik. Neredeyse çeyrek finale çıkacaktık. Orada da iyi ekipler bulunuyor ve biz de yolumuza orada devam edeceğiz. İyi takımlar arasında Porto da var."

Kerem Aktürkoğlu'nun golü ve Benfica'nın fiziksel üstünlüğü

Maçın tek golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu hakkında soruya Mourinho şu yanıtı verdi: "Maçtan önce de Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili sorular sordular. Kendisi Benfica'nın sporcusu. İyi bir futbolcu, güzel bir gol attı. Takımına yardımcı oldu. Benfica bu golle turu geçti. Benfica'nın potansiyelli, fizik gücünün yüksek olduğunu gördük. Rios, Barrenechea gibi oyuncular, Fred gibi oyuncularımıza göre fizik gücü anlamında daha yüksek seviyede."