Benfica-Fenerbahçe: Şampiyonlar Ligi Play-off Rövanşı — Hakem ve Kadrolar

Benfica-Fenerbahçe: Şampiyonlar Ligi Play-off Rövanşı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Portekiz'in Benfica takımı ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Maçın stat, hakem kadrosu ve iki takımın ilk 11'leri aşağıda yer alıyor.
Stat ve Hakemler
Stat: Luz
Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andaz Kovacic (Slovenya)
Benfica 11'i
Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Barrenechea, Rios, Aursnes, Barreiro, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis
Fenerbahçe 11'i
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Talisca, En-Nesyri