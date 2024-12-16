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Bengisu Avcı, Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası'nda 3 Altın Madalya Kazandı

Bengisu Avcı, Amsterdam'daki IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası'nda 3 altın madalya ile büyük bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 10:24
Bengisu Avcı, Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası'nda 3 Altın Madalya Kazandı

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Amsterdam'da gerçekleşen IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası'nda dikkat çekici bir başarıya imza atarak 3 altın madalya kazandı.

Bengisu Avcı'nın İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, 19 ülkeden 256 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, 5 derecenin altındaki suda 1000 metrede birincilik kürsüsüne çıkarak ilk madalyasını elde etti.

Şampiyonanın İkinci Gününde Başarı

Organizasyonun ikinci gününde 100 metre kurbağalamada da birinci olarak üste çıkarak altın madalyayı kazanan Avcı, 4x50 metre takım yarışında da Egor Tropeano, İrem Damar ve Berker Göker ile birlikte rakiplerinin önünde yer aldı.

Açıklamalarıyla Zorlu Yarışı Değerlendirdi

Avcı, zorlu şartlar altında geçirdiği bu şampiyonada elde ettikleri başarıyı kutlarken, Avrupa'nın buzlu sularında yarışmanın ne kadar zor olduğunu vurguladı. "Rakiplerimize karşı oluşan dezavantajı kırmak için çok ciddi antrenmanlar yapıyoruz. Çanakkale'deki soğuk su kampımız sayesinde vücudumuzu 5 derece altındaki ekstrem soğuklarda yüzmek için alıştırdık," dedi.

Bengisu Avcı, Ocak ayında Molveno-İtalya'da yapılacak Buz Dünya Şampiyonası öncesinde iyi bir yarışma süreci geçirip güzel sonuçlar elde ettiklerini de sözlerine ekledi.

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Amsterdam'da düzenlenen IISA Uluslararası Buz Yüzme...

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Amsterdam'da düzenlenen IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı.

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Amsterdam'da düzenlenen IISA Uluslararası Buz Yüzme...

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Amsterdam'da düzenlenen IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı.

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