Benjamin Bouchouari Trabzonspor'da — Trabzon'a Geldi

Benjamin Bouchouari, Trabzonspor ile anlaşmasının ardından Trabzon'a geldi; sakatlığının geçtiğini, 8 numaralı formayı giyeceğini ve kısa sürede antrenmanlara başlayacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 12:04
23 yaşındaki Faslı orta saha Trabzon Havalimanı'nda konuştu

Benjamin Bouchouari, Trabzonspor ile anlaşma sağladıktan sonra Trabzon Havalimanına gelerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Trabzon'da bulunmaktan memnun olduğunu ifade etti.

"En çok merak edilen konu sakatlık durumu, geldikten sonra hemen antrenmanlara başlayabilecek mi?" sorusu üzerine genç futbolcu, "Elbette, kendimi çok çok daha iyi hissediyorum. Tekrardan sahaya çıkmak için antrenmanlarıma başladım. Yakın zamanda da formuma kavuşacağım." dedi.

Trabzonspor ile transfer görüşmelerinin başından beri pozitif ilerlediğini anlatan oyuncu, "Türkiye'deki büyük kulüplerden biri olan Trabzonspor'dan teklif aldığım için çok mutluyum. Bu benim için bir onurdur. Burada bulunduğum için gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

Oyunculuk özelliklerine ilişkin, "Ben genellikle arka tarafa sarkan özelliği olan bir oyuncuyum. Çok aktifimdir. Oyuncular ve taraftarlar beni çok sevecek." diyen Bouchouari, 8 numaralı formayı giyeceğini vurguladı.

"Takip ettiğim, büyük kulüplerin olduğu bir lig. Trabzonspor'u da takip ediyorum. Nasıl şekilde oynadıklarını biliyorum, bu da benim adaptasyonuma faydalı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamalarının ardından Faslı oyuncu, bordo-mavili kulübün aracıyla havalimanından ayrıldı.

