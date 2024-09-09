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Berkay İstanbullu'nun Dünya Şampiyonluğu Hedefi

17 yaşındaki Berkay İstanbullu, Tayland'daki Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası için hazırlanıyor ve dünya şampiyonluğu hayalini kuruyor.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 11:20
Berkay İstanbullu'nun Dünya Şampiyonluğu Hedefi

Berkay İstanbullu: Dünya Şampiyonluğu İçin Ter Döküyor

Muaythai disiplininde Türkiye şampiyonu unvanı kazanmanın gururunu yaşayan 17 yaşındaki Berkay İstanbullu, 12-19 Eylül tarihleri arasında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilecek Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'na Kayseri'de birincilik hedefiyle hazırlanıyor.

Başarıya Giden Yolda İlk Adımlar

Berkay, yedi yıl önce Hoca Yusuf Erdemli Ortaokulu'nda eğitim aldığı sırada, milli takım antrenörü Nazım Yorulmaz tarafından açılan muaythai kursuna katıldı. O dönemden bu yana, rakipleri arasındaki hareketliliği ve azmi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Antrenörü sayesinde katıldığı birçok müsabakada başarılı sonuçlar elde etti.

Tayland Hayali ve Şampiyonluk Duygusu

Son olarak Antalya'da düzenlenen Gençler Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda birinci olarak milli takıma katılmaya hak kazanan Berkay, Ay-yıldızlı formayı giyecek olmanın mutluluğuyla Kayseri’de antrenmanlarına devam ediyor. Berkay, AA muhabirine verdiği demeçte, "Dünya şampiyonu olmak en büyük hayalim. Allah nasip ederse orada birinciliği elde edeceğim" dedi.

Hedefe Giden Yolda Çalışmalar

Antrenör Nazım Yorulmaz, Berkay'ın olağanüstü hırsı ve azmi sayesinde Dünya Şampiyonu olacağına inandığını belirtirken, "Hazırlık sürecinde güç ve kuvvet antrenmanları yapıyoruz. Haftada 4 gün koşu, 5 gün ise yoğun antrenman programı uyguluyoruz," açıklamalarını yaptı. Ayrıca, Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden sporcuların yerel yönetimlerden daha fazla destek alması gerektiğini vurguladı.

Muaythaide Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Berkay İstanbullu, 12-19 Eylül tarihlerinde...

Muaythaide Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Berkay İstanbullu, 12-19 Eylül tarihlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilecek Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'na Kayseri'de birincilik hedefiyle hazırlanıyor.

Muaythaide Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Berkay İstanbullu, 12-19 Eylül tarihlerinde...

Muaythaide Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Berkay İstanbullu, 12-19 Eylül tarihlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilecek Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'na Kayseri'de birincilik hedefiyle hazırlanıyor.

Muaythaide Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Berkay İstanbullu, 12-19 Eylül tarihlerinde...

Muaythaide Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Berkay İstanbullu, 12-19 Eylül tarihlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilecek Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'na Kayseri'de birincilik hedefiyle hazırlanıyor.

Muaythaide Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Berkay İstanbullu, 12-19 Eylül tarihlerinde...

Muaythaide Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Berkay İstanbullu, 12-19 Eylül tarihlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilecek Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'na Kayseri'de birincilik hedefiyle hazırlanıyor.

Muaythaide Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Berkay İstanbullu, 12-19 Eylül tarihlerinde...

Muaythaide Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Berkay İstanbullu, 12-19 Eylül tarihlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilecek Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'na Kayseri'de birincilik hedefiyle hazırlanıyor.

Muaythaide Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Berkay İstanbullu, 12-19 Eylül tarihlerinde...

Muaythaide Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Berkay İstanbullu, 12-19 Eylül tarihlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilecek Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'na Kayseri'de birincilik hedefiyle hazırlanıyor.

Muaythaide Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Berkay İstanbullu, 12-19 Eylül tarihlerinde...

Muaythaide Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Berkay İstanbullu, 12-19 Eylül tarihlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilecek Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'na Kayseri'de birincilik hedefiyle hazırlanıyor.

Muaythaide Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Berkay İstanbullu, 12-19 Eylül tarihlerinde...

Muaythaide Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Berkay İstanbullu, 12-19 Eylül tarihlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilecek Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'na Kayseri'de birincilik hedefiyle hazırlanıyor.

Muaythaide Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Berkay İstanbullu, 12-19 Eylül tarihlerinde...

Muaythaide Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Berkay İstanbullu, 12-19 Eylül tarihlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilecek Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'na Kayseri'de birincilik hedefiyle hazırlanıyor.

Muaythaide Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Berkay İstanbullu, 12-19 Eylül tarihlerinde...

Muaythaide Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Berkay İstanbullu, 12-19 Eylül tarihlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilecek Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'na Kayseri'de birincilik hedefiyle hazırlanıyor.

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