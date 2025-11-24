Berke Nergiz Tokyo 2025 Deaflympics'te Bronz Madalya

Millî güreşçi Seymen Berke Nergiz, Tokyo 2025 Deaflympics'te 125 kg serbest stil müsabakasında Japonyalı Sogabe Ken'i 4-0 yenerek bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 21:51
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 21:59
Türkiye'nin oyunlardaki ilk madalyası

Japonya’nın başkenti Tokyo'da 5 Kasım'da başlayan ve 26 Kasım'da sona eren 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları (Deaflympics)nda Türkiye'yi temsil eden sporcular arasında önemli bir başarı öne çıktı.

Zonguldak'ın Alaplı Spor Kulübü altyapısından yetişen millî güreşçi Seymen Berke Nergiz, 125 kilo serbest stil kategorisinde mücadele etti. Üçüncü tur müsabakasında Japonya'nın Sogabe Ken'ini 4-0 yenerek müsabakayı üçüncülükle tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu başarıyla Türkiye, oyunlardaki ilk madalyasını kazanmış oldu.

