Berke Özer Lille'e 5 Milyon Avro'ya Transfer Oldu

Eyüpspor'un milli kalecisi Berke Özer, Lille OSC'ye 4,5 milyon avro garanti + 500 bin avro bonusla toplam 5 milyon avroya transfer oldu.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 19:45
Eyüpspor'dan Lille OSC'ye resmi transfer

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da forma giyen milli kaleci Berke Özer, Fransa ekibi Lille Olympique Sporting Club (Lille OSC) ile anlaşarak transfer oldu.

İstanbul ekibinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Berke Özer'in transferi konusunda Lille Olympique Sporting Club (Lille OSC) ile resmi anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Lille OSC, kulübümüze 4,5 milyon avro garanti ve 500 bin avro bonus olmak üzere toplam 5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecektir."

Geride kalan iki sezonda Eyüpspor'da forma giyen 25 yaşındaki file bekçisi, eflatun-sarılı ekipte toplamda 65 maçta görev yaptı.

