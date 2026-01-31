Beşiktaş 1-1 Konyaspor (İlk Yarı) - Trendyol Süper Lig 20. Hafta

Trendyol Süper Lig 20. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor'un ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı; goller Deniz Türüç (23') ve Vaclav Cerny (34').

Trendyol Süper Lig 20. haftasında ev sahibi Beşiktaş ile Konyaspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

22.' Ceza sahası dışı sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Orkun'un şutu direğe çarpıp dışarı çıktı.

23.' Muleka'nın savunma arkasına attığı uzun pasla hareketlenen Deniz Türüç, sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşla skoru 0-1 yaptı.

25.' Sağ taraftan gelen Gökhan'ın ortasında penaltı noktasında yükselen El Bilal'in kafa vuruşunu kaleci Bahadır kornere çeldi.

34.' Sol tarafta aldığı topla ceza sahasına giren Orkun'un şutunda kaleci Bahadır topu çeldi; pozisyonun devamında Cerny, kale önünde boşta kalan topu boş kaleye göndererek skoru 1-1'e getirdi.

42.' Orkun'un arka direğe ortasında müsait durumdaki Cengiz Ünder'in kafa vuruşu yerden sekip yan direğe çarparak auta gitti.

Stat ve hakemler

Stat: Tüpraş

Hakemler: Batuhan Kolak, Mehmet Salih Mazlum, Suat Güz

Kadrolar

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Mustafa Hekimoğlu

Yedekler: Emre Bilgin, Wilfred Ndidi, Milot Rashica, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Kristjjan Asllani, Jota Silva, Devrim Şahin, Yasin Özcan

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Riechedly Bazoer, Adil Demirbağ, Guilherme Sitya, Morten Bjorlo, Berkan Kutlu, Deniz Türüç, Jackson Muleka, Enis Bardhi, Blaz Kramer

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Tunahan Taşçı, Marko Jevtovic, Arif Boşluk, İsmail Esat Buğa, Sander Svendsen, Adamo Nagalo, Melih İbrahimoğlu

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Önemli Notlar

Goller: Vaclav Cerny (dk. 34) (Beşiktaş), Deniz Türüç (dk. 23) (Konyaspor)

Sarı kart: Uğurcan Yazğılı (Konyaspor)

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 20. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, EVİNDE KONYASPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI 1-1 BERABERE TAMAMLANDI.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

