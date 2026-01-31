Beşiktaş 1-1 Konyaspor (İlk Yarı) - Trendyol Süper Lig 20. Hafta
Trendyol Süper Lig 20. haftasında ev sahibi Beşiktaş ile Konyaspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
22.' Ceza sahası dışı sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Orkun'un şutu direğe çarpıp dışarı çıktı.
23.' Muleka'nın savunma arkasına attığı uzun pasla hareketlenen Deniz Türüç, sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşla skoru 0-1 yaptı.
25.' Sağ taraftan gelen Gökhan'ın ortasında penaltı noktasında yükselen El Bilal'in kafa vuruşunu kaleci Bahadır kornere çeldi.
34.' Sol tarafta aldığı topla ceza sahasına giren Orkun'un şutunda kaleci Bahadır topu çeldi; pozisyonun devamında Cerny, kale önünde boşta kalan topu boş kaleye göndererek skoru 1-1'e getirdi.
42.' Orkun'un arka direğe ortasında müsait durumdaki Cengiz Ünder'in kafa vuruşu yerden sekip yan direğe çarparak auta gitti.
Stat ve hakemler
Stat: Tüpraş
Hakemler: Batuhan Kolak, Mehmet Salih Mazlum, Suat Güz
Kadrolar
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Mustafa Hekimoğlu
Yedekler: Emre Bilgin, Wilfred Ndidi, Milot Rashica, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Kristjjan Asllani, Jota Silva, Devrim Şahin, Yasin Özcan
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Riechedly Bazoer, Adil Demirbağ, Guilherme Sitya, Morten Bjorlo, Berkan Kutlu, Deniz Türüç, Jackson Muleka, Enis Bardhi, Blaz Kramer
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Tunahan Taşçı, Marko Jevtovic, Arif Boşluk, İsmail Esat Buğa, Sander Svendsen, Adamo Nagalo, Melih İbrahimoğlu
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Önemli Notlar
Goller: Vaclav Cerny (dk. 34) (Beşiktaş), Deniz Türüç (dk. 23) (Konyaspor)
Sarı kart: Uğurcan Yazğılı (Konyaspor)
