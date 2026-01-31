Beşiktaş, Konyaspor’u 2-1 Yendi: İç Sahada 17 Maçta Sadece 1 Yenilgi

Trendyol Süper Lig 20. haftasında Beşiktaş, Konyaspor'u 2-1 yenerken, rakibine evinde son 17 lig maçında sadece 1 kez mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 22:27
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 22:27
Trendyol Süper Lig 20. hafta

Beşiktaş, sahasında Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla Konya ekibi karşısındaki iç saha üstünlüğünü sürdürdü.

Beşiktaş, Konyaspor’u konuk ettiği son 17 Süper Lig maçının sadece 1’ini kaybetti; bu süreçte 13 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Bu dönemdeki son yenilgi 2015 yılının Mayıs ayında, 1-0’lık skorla gerçekleşti. O tarihten bu yana Kartal, Konya ekibi karşısında iç sahada mağlubiyet görmedi.

Ayrıca Beşiktaş, Konyaspor ile oynadığı son 6 lig karşılaşmasında 10 gol atarken, rakibine yalnızca 2 gol şansı tanıdı.

BEŞİKTAŞ, KONYASPOR'U KONUK ETTİĞİ SON 17 SÜPER LİG MAÇININ SADECE 1'İNİ KAYBETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

