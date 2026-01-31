Orkun Kökçü Beşiktaş'ı Konyaspor Karşısında Galibiyete Taşıdı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 20. haftada Konyaspor'u 2-1 yendi; Orkun Kökçü 77. dakikada fileleri sarstı ve takımına 3 puanı kazandırdı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 22:22
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 22:22
Trendyol Süper Lig 20. hafta: Beşiktaş 2-1 Konyaspor

Beşiktaş’ın sezon başında kadrosuna kattığı milli futbolcu Orkun Kökçü, geçtiğimiz hafta Eyüpspor maçının ardından Konyaspor karşısında da ağları havalandırdı.

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, evinde karşılaştığı Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini 34. dakikada Vaclav Cerny ve 77. dakikada Orkun Kökçü kaydetti.

Geçtiğimiz hafta Eyüpspor deplasmanında siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydeden Orkun, bu hafta da Konyaspor karşılaşmasında ağları sarsarak takımına 3 puanı getiren futbolcu oldu.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

