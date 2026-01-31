Kristjan Asllani ilk Beşiktaş maçında kırmızı kartla atıldı

Trendyol Süper Lig 20. hafta: Beşiktaş 2-1 Konyaspor

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'den kiralık olarak kadroya katılan Kristjan Asllani, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan karşılaşmada Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Asllani, yedek kulübesinde başladı ve 76. dakikada Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil oldu.

İlgili sürede taraftarın önüne çıkan Arnavut oyuncu, 77. dakikada Orkun Kökçü'nün attığı golde ceza sahasına yaptığı ortuyla dikkat çekti.

Ancak Asllani, 82. dakikada rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Kristjan Asllani, Ryan Babel’in 2017 yılının Ekim ayında oynanan Gençlerbirliği müsabakasında oyuna girdikten 3 dakika sonra kırmızı gördüğü maçın ardından, bir lig müsabakasında en hızlı kırmızı kartla cezalandırılan oyuncu oldu.

Tüpraş Stadyumu önünde forma giydiği ilk maçta yaşanan bu gelişme, yeni transfer için beklenmedik bir başlangıç olarak kayda geçti.

BEŞİKTAŞ’IN İTALYA SERİE A TAKIMLARINDAN INTER’DEN KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATTIĞI KRİSTJAN ASLLANİ, KONYASPOR MAÇININ 76. DAKİKASINDA OYUNA DAHİL OLUP İLK KEZ SİYAH-BEYAZLI FORMAYI GİYERKEN, 82. DAKİKADA KIRMIZI KART GÖREREK OYUNDAN ATILDI.