Kristjan Asllani ilk Beşiktaş maçında kırmızı kartla atıldı

Beşiktaş'ın yeni transferi Kristjan Asllani, Konyaspor maçında 76'da oyuna girip 82'de kırmızı kartla oyundan atıldı; Beşiktaş maçı 2-1 kazandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 22:22
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 22:22
Trendyol Süper Lig 20. hafta: Beşiktaş 2-1 Konyaspor

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'den kiralık olarak kadroya katılan Kristjan Asllani, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan karşılaşmada Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Asllani, yedek kulübesinde başladı ve 76. dakikada Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil oldu.

İlgili sürede taraftarın önüne çıkan Arnavut oyuncu, 77. dakikada Orkun Kökçü'nün attığı golde ceza sahasına yaptığı ortuyla dikkat çekti.

Ancak Asllani, 82. dakikada rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Kristjan Asllani, Ryan Babel’in 2017 yılının Ekim ayında oynanan Gençlerbirliği müsabakasında oyuna girdikten 3 dakika sonra kırmızı gördüğü maçın ardından, bir lig müsabakasında en hızlı kırmızı kartla cezalandırılan oyuncu oldu.

Tüpraş Stadyumu önünde forma giydiği ilk maçta yaşanan bu gelişme, yeni transfer için beklenmedik bir başlangıç olarak kayda geçti.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

