Vaclav Cerny, Beşiktaş formasıyla 6. gole ulaştı

Vaclav Cerny, Konyaspor mücadelesinde attığı golle Beşiktaş formasıyla toplam 6. gole ulaştı; Beşiktaş maçı 2-1 kazandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 22:23
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 22:23
Trendyol Süper Lig | 20. Hafta: Beşiktaş 2-1 Konyaspor

Vaclav Cerny, Konyaspor maçında attığı golle siyah-beyazlı formayla toplam 6. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 34. dakikada Vaclav Cerny ve 77. dakikada Orkun Kökçü tarafından kaydedildi.

Cerny, Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 6 gole ulaşırken; Süper Lig'de oynadığı 15 maçta 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Ligdeki gollerini Kocaelispor, Trabzonspor (2) ve Konyaspor'a karşı kaydeden Cerny, Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe derbisinde 2 kez ağları havalandırdı.

