Beşiktaş 2-1 RAMS Başakşehir: Cengiz Ünder 90+1'de galibiyeti getirdi
Trendyol Süper Lig 5. hafta maç özeti
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Mücadele, son dakikalarda gelen golle Beşiktaş lehine sonuçlandı.
53. dakikada Beşiktaş atağında Orkun Kökçü'den seken topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Abraham'ın şutunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.
70. dakikada rakip ceza sahası içinde Ebosele'nin hatasıyla topu önüne alan Rafa Silva'nın penaltı noktasının solundan şutunda top, kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.
71. dakikada Crespo'nun pasıyla ceza sahası sol çaprazında buluşan Yusuf Sarı'nın yerden sert şutunu kaleci Mert Günok kornere çeldi. Sol taraftan paslaşılarak kullanılan kornerde Deniz Türüç'ün son çizgiden penaltı noktasının sağına yaptığı ortada Shomurodov'un gelişine vuruşunda top, kaleci Mert Günok'un sağından ağlarla buluştu: 0-1.
74. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Sol kanattan Orkun Kökçü'nün pasını Cerny topukla ceza sahası içindeki Toure'ye bıraktı. Toure'nin sol çaprazdan uzak köşeye şutunda kaleci Muhammed Şengezer'in müdahalesine rağmen top filelere gitti: 1-1.
79. dakikada soldan Cerny'nin kullandığı kornerde Uduokhai'nin penaltı noktası yakınından yaptığı kafa vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer, topu son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
87. dakikada ceza sahasına sol çaprazdan giren Rashica'nın arka direğe yaptığı ortada Toure'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
90+1. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol iç kulvardan Demir Ege Tıknaz'ın arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Cengiz Ünder, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 2-1.
90+10. dakikada Rashica'nın soldan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.
Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.