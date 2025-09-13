Beşiktaş 2-1 RAMS Başakşehir: Cengiz Ünder 90+1'de galibiyeti getirdi

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Beşiktaş, sahasında RAMS Başakşehir'i 2-1 yendi. Cengiz Ünder 90+1'de fileleri havalandırdı; Shomurodov Başakşehir'i öne geçirmişti.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 22:10
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 22:10
Beşiktaş 2-1 RAMS Başakşehir: Cengiz Ünder 90+1'de galibiyeti getirdi

Beşiktaş 2-1 RAMS Başakşehir: Cengiz Ünder 90+1'de galibiyeti getirdi

Trendyol Süper Lig 5. hafta maç özeti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Mücadele, son dakikalarda gelen golle Beşiktaş lehine sonuçlandı.

53. dakikada Beşiktaş atağında Orkun Kökçü'den seken topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Abraham'ın şutunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

70. dakikada rakip ceza sahası içinde Ebosele'nin hatasıyla topu önüne alan Rafa Silva'nın penaltı noktasının solundan şutunda top, kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

71. dakikada Crespo'nun pasıyla ceza sahası sol çaprazında buluşan Yusuf Sarı'nın yerden sert şutunu kaleci Mert Günok kornere çeldi. Sol taraftan paslaşılarak kullanılan kornerde Deniz Türüç'ün son çizgiden penaltı noktasının sağına yaptığı ortada Shomurodov'un gelişine vuruşunda top, kaleci Mert Günok'un sağından ağlarla buluştu: 0-1.

74. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Sol kanattan Orkun Kökçü'nün pasını Cerny topukla ceza sahası içindeki Toure'ye bıraktı. Toure'nin sol çaprazdan uzak köşeye şutunda kaleci Muhammed Şengezer'in müdahalesine rağmen top filelere gitti: 1-1.

79. dakikada soldan Cerny'nin kullandığı kornerde Uduokhai'nin penaltı noktası yakınından yaptığı kafa vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer, topu son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

87. dakikada ceza sahasına sol çaprazdan giren Rashica'nın arka direğe yaptığı ortada Toure'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

90+1. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol iç kulvardan Demir Ege Tıknaz'ın arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Cengiz Ünder, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 2-1.

90+10. dakikada Rashica'nın soldan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş 2-1 RAMS Başakşehir: Cengiz Ünder 90+1'de galibiyeti getirdi
2
Özbelsan Sivasspor 1-0 SMS Yapı Sarıyer: Korkmaz 'Bulutları dağıttık'
3
Corendon Alanyaspor, Konyaspor'u 2-1 yendi | Trendyol Süper Lig 5. Hafta
4
Gaziantep FK Kocaelispor Maçına Hazır
5
Uğurcan Çakır: 'Galatasaray'ın Gelecek Başarılarına Katkı Sağlamak İstiyorum' | Eyüpspor 0-2
6
Galatasaray, Eyüpspor'u 2-0 Yenerek Süper Lig'de 5'te 5 Yaptı
7
Hentbol | Göztepe 46-37 Yenimahalle Belediyespor — Kadınlar Süper Lig 2. Hafta

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye