Beşiktaş 3-2 St. Patrick's: Stephen Kenny'den maç sonrası değerlendirme

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşı

Beşiktaş 3-2 St. Patrick's karşılaşmasının ardından İrlanda ekibi teknik direktörü Stephen Kenny düzenlenen basın toplantısında duygularını paylaştı.

Kenny'nin sözleri: "Hayal kırıklığına uğradığımı söyleyebilirim. 14 günde 5 maç oynadık. Yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Maça cesur başladık ve 2-0 öne geçtik. İlk yarıyı önde tamamlamalıydık. Golü yedikten sonra işler bizim için kötü gitti. Şanslarımız vardı. Beşiktaş oldukça kaliteli bir takım. Futbolcularım elenmenin üzüntüsünü yaşıyor ama onların performansından ve mücadelelerinden gurur duyuyorum. Fırsatları yakaladık. Maça hızlı başladık, penaltıyla öne geçtik. Beşiktaş'ta 3 değişiklik vardı. Biz de değişikliklerle maça başladık. Belli bir noktadan sonra Beşiktaş kalitesini gösterdi ve maçı kazandı."

Türk takımlarıyla yeniden eşleşme sorusu:

"Bir yılda Avrupa'da 12 maç oynadım. 8 maç kazandık. Başakşehir'le berabere kaldık, Beşiktaş'a da Başakşehir'e de İstanbul'da kaybettik. Türk takımlarına burada kaybettim. Çok fazla şey öğrendik. Dublin'deki ilk yarı en kötü performanslarımızdan birini sergiledik. Genel olarak bugün iyiydik. Bugün belki maçı kazanabilirdik. Bugünkü performanstan memnunum."

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş ile St. Patrick's takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.