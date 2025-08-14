Beşiktaş 3-2 St. Patrick's — UEFA Konferans Ligi'nde Play-off'a Yükseldi
Maç Özeti
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında konuk ettiği St. Patrick's'i 3-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.
İlk maçta rakibini 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, rövanşta da sahadan galip ayrıldı.
49. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Emirhan Topçu'nun ceza sahası sol çaprazından penaltı noktasına yaptığı ortada Rafa Silva, topu tek dokunuşla Abraham'a bıraktı. Abraham'ın penaltı noktasına yakın noktadan ayak içiyle yaptığı vuruş sağ üst köşeden ağlarla buluştu: 2-2.
79. dakikada Beşiktaş öne geçti. Svensson'un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Joao Mario, çaprazdan altıpasa girer girmez yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2.
80. dakikada gelişen atakta ceza sahası sağ çaprazından Muçi'nin çektiği sert şutta top üst direkten oyun alanına döndü.
Beşiktaş, karşılaşmayı 3-2 kazanarak adını play-off turuna yazdırdı.