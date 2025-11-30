Beşiktaş 3. Kez Gol Yemeden Tamamladı

Beşiktaş 3. Kez Gol Yemeden Maçı Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar, bu sezon Süper Lig’de oynadığı 14 maçın ardından toplamda 3. kez bir müsabakayı gol yemeden tamamlamış oldu.

Daha önceki maçlar

Kartal, sezonun önceki dönemlerinde de savunmadaki başarısını göstermişti: Kayserispor karşısında 4-0 ve Konyaspor karşısında 2-0 kazanarak kalesini gole kapamıştı.

Beşiktaş'ın bu performansı, hem savunma organizasyonunu hem de maç yönetimini öne çıkarıyor; takım sezon içinde aralıklı da olsa sıfır çekmeyi başardı.

