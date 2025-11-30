Beşiktaş 3. Kez Gol Yemeden Tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig 14. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek bu sezon 3. kez kalesini gole kapattı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 22:17
Beşiktaş 3. Kez Gol Yemeden Tamamladı

Beşiktaş 3. Kez Gol Yemeden Maçı Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Fatih Karagümrük2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar, bu sezon Süper Lig’de oynadığı 14 maçın ardından toplamda 3. kez bir müsabakayı gol yemeden tamamlamış oldu.

Daha önceki maçlar

Kartal, sezonun önceki dönemlerinde de savunmadaki başarısını göstermişti: Kayserispor karşısında 4-0 ve Konyaspor karşısında 2-0 kazanarak kalesini gole kapamıştı.

Beşiktaş'ın bu performansı, hem savunma organizasyonunu hem de maç yönetimini öne çıkarıyor; takım sezon içinde aralıklı da olsa sıfır çekmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ, BU SEZON SÜPER LİG’DE OYNADIĞI 14 MAÇTA 3. KEZ BİR MÜSABAKAYI GOL YEMEDEN...

BEŞİKTAŞ, BU SEZON SÜPER LİG’DE OYNADIĞI 14 MAÇTA 3. KEZ BİR MÜSABAKAYI GOL YEMEDEN TAMAMLADI.

BEŞİKTAŞ, BU SEZON SÜPER LİG’DE OYNADIĞI 14 MAÇTA 3. KEZ BİR MÜSABAKAYI GOL YEMEDEN...

İLGİLİ HABERLER

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray, Fenerbahçe Derbisine Hazır: Hazırlıklar Tamamlandı
2
El Bilal Toure Beşiktaş'ta skora katkılarını sürdürüyor
3
Beşiktaş 3. Kez Gol Yemeden Tamamladı
4
Beşiktaş 2-0 Fatih Karagümrük: Cengiz Ünder Penaltıyı Kaçırdı
5
Jota Silva ilk 11'de golünü attı | Beşiktaş 2-0 Fatih Karagümrük
6
Beşiktaş 2-0 Fatih Karagümrük — Trendyol Süper Lig 14. Hafta

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı