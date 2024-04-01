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Beşiktaş'a 10 isim geliyor, 10 isim gidiyor

Siyah beyazlı takımda köklü değişiklik! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 01.04.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 16:18
Beşiktaş'a 10 isim geliyor, 10 isim gidiyor

Beşiktaş'tan ayrılacak 10 isim ve yeni gelecek 10 isim belli oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TAKIMDAN 10 KİŞİ GİDİYOR 10 KİŞİ GELİYOR

Süper Lig heyecanı son hızıyla devam ederken siyah beyazlı takımda toparlanma süreci de son hızıyla sürüyor. Takımdan ayrılan Şenol Güneş sonrasında Rıza Çalımbay gelmiş, sonrasında ise Fernando Santos takımı çalıştırmaya başlamıştı. Türkiye Kupası hedefi devam eden siyah beyazlı takımın önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına da başladığı öğrenildi. 

beşiktaş'a 10 isim geliyor 10 isim gidiyor

Bir sonraki sezona güçlü şekilde başlamak isteyen siyah beyazlı takım 6 yönetim kurulunun da içinde yer aldığı bir komite oluşturdu ve 10 ismin gitmesine ve yerlerine 10 kişinin gelmesine karar verildi. Bir sonraki sezon kontratı olan 18 yabancının birçoğunun değişmesi ve 12 yabancı kuralına göre 4 takviye yapılması bekleniyor. Yönetim Yusuf Yazıcı, Salih Özcan, Yasin Özcan, Başar Önal gibi isimlerle görüşmeye başladı. Aynı zamanda Emirhan İlkhan'ın da listede yer aldığı öğrenildi. Yetkili isimler milli ve gurbetçi futbolcuları ülkeye getirmek için geniş çaplı bir çalışmaya başladı. 

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