Beşiktaş'a Yenik Düşen Malmö'den Teknik Direktör Rydström Açıklamalarda Bulundu

Beşiktaş-Malmö Maçının Ardından

Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydström, UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında, Beşiktaş’a karşı 2-1 kaybettikleri maç sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maç Sonrası Değerlendirme

Rydström, karşılaşmayı değerlendirirken, "Yakaladığımız net fırsatlar vardı. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu. Beşiktaş, yakaladığı fırsatları golle sonuçlandırdı. Biz ise gole çeviremedik. Geriye düştükten sonra düşüş yaşadık. Toparlanamadık. Maçın geneline baktığımızda galibiyeti hak eden taraf olduğumuza inanıyorum." şeklinde konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 yenilen İsveç ekibi Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydström, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katılarak konuşma yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 yenilen İsveç ekibi Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydström, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katılarak konuşma yaptı.