Beşiktaş, Adana Demirspor'la Zorlu Bir Deplasman Oynayacak

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve hakem Oğuzhan Çakır tarafından yönetilecek.

Ligde Galatasaray maçıyla başlayan 5 haftalık kötü gidişine, Fenerbahçe derbisiyle son veren Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında bu derbi galibiyetini anlamlı hale getirmek istiyor. Ancak, hafta içinde Norveç'te Bodo/Glimt'e 2-1 kaybederek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselme ihtimalini zora sokan siyah-beyazlıların, kalan haftalarda üst sıralarda kalmak için mücadele etmesi gerekecek.

Beşiktaş, Adana Demirspor maçı öncesinde 14 maçta 7 galibiyet, 3 yenilgi ve 4 beraberlik alarak 25 puan topladı ve 5. sıradaki yerini koruyor. Öte yandan, henüz galibiyet alamayan mavi-lacivertli ekip ise 12 yenilgi, 2 beraberlik ve yalnızca 2 puanla son sırada yer alıyor.

Kara Kartal Yıldızlardan Yoksun

Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanına bazı yıldız oyuncularından yoksun çıkacak. Bodo/Glimt maçında takımın tek golünü atan Gedson Fernandes, Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Portekizli oyuncunun yanı sıra, tedavi sürecinde olan Gabriel Paulista ve Ciro Immobile de birlikte takıma katılamayacak.

Rashica ve Uduokhai Dönüyor

Sakatlığı sona eren Felix Uduokhai, takımla çalışmalara başladığı için yarınki maçta forma giyme şansı bulunuyor. Uduokhai'nin yanı sıra, özel sebeplerden dolayı Norveç'e götürülmeyen Milot Rashica da teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin tercihine bağlı olarak maçta görev alabilecek.

5 Futbolcu Ceza Sınırında

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin ilerleyen bölümünde 3'er kez sarı kart gören Moatasem Al Musrati, Mert Günok, Jonas Svensson ve Ersin Destanoğlu, yarın kart görürlerse cezalı duruma düşecekler ve 17. haftadaki Alanyaspor maçında görev almayacaklar. Tedavi sürecinde olan Ciro Immobile de ceza sınırındaki oyuncular arasında yer alıyor.