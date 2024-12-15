Beşiktaş, Adana Demirspor Maçına Hazır

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde oldu.

Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, akşam saatlerinde özel uçakla Adana'ya giderek kampa girecek.