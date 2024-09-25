Beşiktaş Ajax'a Konuk Oluyor: Avrupa Ligi'nde Zorlu Mücadele

Beşiktaş, Ajax ile Karşılaşacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi serüveninde yarın Ajax ile zorlu bir maça çıkacak. Amsterdam'daki Johan Cruijff ArenA'da yer alacak olan karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak ve İngiliz hakem John Brooks yönetiminde gerçekleşecek.

Geçen Sezonun Başarısı

Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon Türkiye Kupası zaferi ile Avrupa Ligi play-off turuna katılma hakkı elde etti. Beşiktaş, İsviçre ekibi Lugano karşısında 3-3 ve 5-1'lik sonuçlarla galip gelerek turnuvanın lig etabına adını yazdırmayı başardı.

Ajax'ın Geçmiş Performansı

Ajax, 2023-2024 sezonunda Hollanda Birinci Futbol Ligi'ni 5. sırada tamamlayarak Europa League mücadelesine ikinci eleme turundan başladı. Vojvodina, Panathinaikos ve Jagiellonia gibi takımları eleyerek grup aşamasında mücadele etme hakkı kazandı.

İki Takım Arasındaki Rekabet

Beşiktaş ve Ajax daha önce toplamda 6 kez karşı karşıya geldi ve bu maçlardan tümünü Ajax kazandı. Siyah-beyazlılar, bu 6 karşılaşmada yalnızca 3 gol atarken, rakipleri toplamda 14 gol kaydetti. Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, Ajax karşısında ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

Beşiktaş'ın Form Grafiği

Bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 8 maçta mağlup olmayan Beşiktaş, 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Toplamda 24 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 8 gol gördü.

Ajax'ın Kadrosundaki Tanıdık İsimler

Ajax, yeni sezon öncesinde takımın başına Francesco Farioli'yi getirdi. Kadroda Ahmetcan Kaplan, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Wout Weghorst ve Başakşehir'den tanıdığımız Bertrand Traore gibi isimler bulunuyor. Ajax, bu sezon ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Beşiktaş'ın UEFA Kadrosu

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Göktuğ Baytekin

Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu, Serkan Emrecan Terzi

Orta saha: Milot Rashica, Salih Uçan, Joao Mario, Ernest Muçi, Moatasem Al-Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes

Forvet: Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Rafa Silva, Mustafa Erhan Hekimoğlu

Beşiktaş, bu zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.