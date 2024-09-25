Beşiktaş, Ajax Maçına Hazır

Beşiktaş, Ajax Maçına Hazırlık Sürecini Tamamladı
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Hollanda'nın ünlü takımlarından Ajax ile karşılaşacak olan Beşiktaş, son antrenmanını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Antrenman Detayları
Antrenmanın basına açık olan 15 dakikalık bölümünde, siyah-beyazlı oyuncular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve top kapma uygulamaları yaptı.
Hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, antrenmanın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Hollanda'ya uçmak üzere yola çıkacak.