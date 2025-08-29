DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48,15 -0,01%
ALTIN
4.558,9 -1,14%
BITCOIN
4.464.347,3 3,06%

Beşiktaş, Al Musrati'yi Hellas Verona'ya Kiraladı: 2 Milyon Euro, 7 Milyon Opsiyon

Beşiktaş, Moatasem Al-Musrati'yi 2025-26 sonuna kadar Hellas Verona'ya kiraladı; İtalyan ekip 2 milyon avro ödeyecek ve 7 milyon avro satın alma opsiyonuna sahip.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 17:15
Beşiktaş, Al Musrati'yi Hellas Verona'ya Kiraladı: 2 Milyon Euro, 7 Milyon Opsiyon

Beşiktaş, Al Musrati'yi Hellas Verona'ya Kiraladı

KAP açıklamasıyla netleşen transfer detayları

Beşiktaş Futbol AŞ, Libyalı orta saha oyuncusu Moatasem Al-Musrati'nin geçici transferi konusunda İtalya'nın Hellas Verona takımıyla anlaşmaya vardı. Kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamada transferin koşulları paylaşıldı.

KAP bildiriminde yer alan ifadelere göre, Beşiktaş'ın profesyonel futbolcusu Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Hellas Verona'nın 2 milyon avro kiralama ücreti ödeyeceği belirtildi. Yapılan anlaşmada ayrıca Hellas Verona'nın 7 milyon avro tutarında satın alma opsiyonunun bulunduğu kaydedildi.

Al-Musrati, Portekiz'in Braga takımından Şubat 2024'te transfer edilmişti. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun siyah-beyazlı kulübe toplam maliyeti (kiralama ve bonservis ücreti) 12 milyon avro olarak açıklandı.

Beşiktaş formasıyla Al-Musrati, resmi maçlarda 38 kez görev alırken, 3 gol sevinci yaşadı. Kulüp ve oyuncu için resmî sürecin tamamlanmasının ardından transferin uygulamaya konulacağı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Voleybol: Japonya 3-0 ile Tayland'ı Geçti, Çeyrek Finalde
2
AXA Sigorta Kadınlar 2. Ligi Final Etabı: 1. Lig'e Yükselen Takımlar Belli Oldu
3
EuroBasket 2025: Türkiye Çekya'yı 92-78 Yendi — Ataman'dan Alperen Övgüsü
4
Crystal Palace, Yeremy Pino'yu Villarreal'den transfer etti
5
7 Eylül Türkiye-İspanya Konya: Misafir Tribünü Türk Taraftara Açıldı
6
Veteranlar Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası Samsun'da Başladı
7
Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası Finali Karaman'da Başladı

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı