Beşiktaş, Al Musrati'yi Hellas Verona'ya Kiraladı: 2 Milyon Euro, 7 Milyon Opsiyon

Beşiktaş, Al Musrati'yi Hellas Verona'ya Kiraladı

KAP açıklamasıyla netleşen transfer detayları

Beşiktaş Futbol AŞ, Libyalı orta saha oyuncusu Moatasem Al-Musrati'nin geçici transferi konusunda İtalya'nın Hellas Verona takımıyla anlaşmaya vardı. Kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamada transferin koşulları paylaşıldı.

KAP bildiriminde yer alan ifadelere göre, Beşiktaş'ın profesyonel futbolcusu Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Hellas Verona'nın 2 milyon avro kiralama ücreti ödeyeceği belirtildi. Yapılan anlaşmada ayrıca Hellas Verona'nın 7 milyon avro tutarında satın alma opsiyonunun bulunduğu kaydedildi.

Al-Musrati, Portekiz'in Braga takımından Şubat 2024'te transfer edilmişti. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun siyah-beyazlı kulübe toplam maliyeti (kiralama ve bonservis ücreti) 12 milyon avro olarak açıklandı.

Beşiktaş formasıyla Al-Musrati, resmi maçlarda 38 kez görev alırken, 3 gol sevinci yaşadı. Kulüp ve oyuncu için resmî sürecin tamamlanmasının ardından transferin uygulamaya konulacağı bildirildi.