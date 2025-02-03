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Beşiktaş, Al-Musrati'yi Monaco'ya Kiraladı

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Moatasem Al-Musrati'yi AS Monaco'ya kiraladı. Kiralama anlaşması 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçerli.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 18:54
Beşiktaş, Al-Musrati'yi Monaco'ya Kiraladı

Beşiktaş'tan önemli transfer hamlesi

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Moatasem Al-Musrati'yi Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Monaco'ya kiraladı. Kiralama süresi, sezon sonuna kadar geçerli olacak ve anlaşma, satın alma opsiyonu içerecek.

Açıklama detayları

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda AS Monaco Football Club ile oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Anlaşmaya göre, AS Monaco'nun satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca, oyuncunun 2024/2025 sezonu boyunca ücreti AS Monaco tarafından karşılanacaktır." denildi.

Al-Musrati'nin performansı

Beşiktaş formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 25 kez sahaya çıkan Libyalı futbolcu, 2 gol kaydetti. Bu kiralama, Al-Musrati'nin kariyeri için yeni bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

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