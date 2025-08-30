Beşiktaş - Alanyaspor: 19. randevu ve kritik istatistikler

Beşiktaş ile Alanyaspor 19. randevuda

METİN ARSLANCAN - Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, rakibiyle bu kulvarda 19. kez karşı karşıya gelecek.

Maç geçmişi ve genel istatistikler

İki takım ilk olarak resmi maçlarda 2016-2017 sezonunda karşılaştı. Geride kalan 18 maçın 10'unu siyah-beyazlı ekip, 3'ünü Akdeniz temsilcisi kazandı; 5 maç ise berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda Beşiktaş 35 gol atarken, Alanyaspor 19 gol kaydetti.

Beşiktaş'ın son performansı

Siyah-beyazlı takım, Alanyaspor ile oynadığı son 4 müsabakada galip gelemedi. Ligde 2023-2024 sezonunda İstanbul'da ağırladığı rakibine 3-1 mağlup olan Beşiktaş, sezonun ikinci yarısında da sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Geçen sezon iki maç da İstanbul ve Alanya'da 1-1 sonuçlandı. Beşiktaş'in Akdeniz temsilcisi karşısındaki son galibiyeti, 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da elde edilen 3-0'lık skor olarak kayıtlarda yer alıyor.

Alanya'daki geçmiş

Ligde iki ekip Alanya'da 10. kez karşılaşacak. Bu maçlarda Beşiktaş'ın galibiyetlerde 3-2 üstünlüğü bulunuyor. Alanya'da oynanan 4 maç berabere sonuçlandı; Beşiktaş 14, Alanyaspor 12 gol kaydetti.

En farklı skorlar ve gollü maçlar

İki takım arasında en farklı galibiyetleri Beşiktaş aldı. İstanbul'da 2016-2017 ve 2021-2022, ayrıca Alanya'da 2016-2017 sezonundaki maçlarda Beşiktaş sahadan 4-1 ile ayrıldı. Alanyaspor ise rakibini toplam 3 kez yenerken en farklı galibiyetini 2023-24 sezonunda deplasmanda aldığı 3-1 skorla elde etti. Ayrıca 2022-2023 sezonunda Alanya'da oynanan ve 3-3 biten maç, toplam 6 golle iki ekip arasındaki karşılaşmalar içinde en gollü müsabaka olarak kayıtlara geçti.