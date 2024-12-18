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Beşiktaş, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, 21 Aralık'ta Alanyaspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 15:24
Beşiktaş, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde planlandı.

Adana Demirspor Maçının Ardından Antrenman

Ligin 16. haftasında deplasmanda 2-1 kaybedilen Adana Demirspor müsabakasında forma giyen futbolcular, antrenmanda ısınma koşuları, pas çalışmaları ve 5'e 2 top kapma egzersizi yaptı. Diğer oyuncular ise dar alanda oynanan taktiksel çift kale maç ile idmanı tamamladı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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