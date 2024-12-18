Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde planlandı.

Adana Demirspor Maçının Ardından Antrenman

Ligin 16. haftasında deplasmanda 2-1 kaybedilen Adana Demirspor müsabakasında forma giyen futbolcular, antrenmanda ısınma koşuları, pas çalışmaları ve 5'e 2 top kapma egzersizi yaptı. Diğer oyuncular ise dar alanda oynanan taktiksel çift kale maç ile idmanı tamamladı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın devam edecek.