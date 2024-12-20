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Beşiktaş, Alanyaspor Maçına Hazır

Beşiktaş, Alanyaspor'la oynayacağı maça son hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 19:36
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 19:36
Beşiktaş, Alanyaspor Maçına Hazır

Beşiktaş, Alanyaspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor ile yarın kendi sahasında gerçekleştireceği maç için hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetimindeki antrenman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmaları ile devam eden idman, taktiksel çift kale maç ile sona erdi.

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda yarın saat 19.00'da Alanyaspor ile karşılaşacak. Takımın bu önemli maç öncesinde performansı merakla bekleniyor.

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