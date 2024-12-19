Beşiktaş, Alanyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, hazırlıklarına devam ediyor. Siyah-beyazlı kulüp, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla Alanyaspor karşılaşmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Antrenman Detayları

Beşiktaş teknik sorumlusunun Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, kondisyon ve taktik çalışmalara odaklanmış durumda. Antrenman ısınma koşuları ve pas çalışmalarıyla başladı, ardından taktiksel ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.