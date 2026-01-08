Beşiktaş, Antalya kampında yağışa rağmen çalıştı: Cengiz Ünder takımla

Beşiktaş, devre arası hazırlıklarını yoğun yağış ve rüzgâr altında Antalya’da kamp yaptıkları otelin sahasında sürdürdü. Olumsuz hava koşulları takımın çalışma programını aksatmadı.

Antrenmanın detayları

Takım, sabah saat 11.00'de salonda yaptığı çalışmanın ardından, akşam saat 17.00'de Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde sahaya indi.

Antrenman ısınma hareketleriyle başladı; devamında 5’e 2 top kapma çalışması yapıldı. İdmanın ilerleyen bölümünde ise taktik çalışmalara ağırlık verildi.

Cengiz Ünder, sakatlığını atlattı ve takımla birlikte çalışmaya başladı.

