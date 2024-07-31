Beşiktaş, Ante Rebic ile Sözleşmesini Feshetti

Beşiktaş Kulübü'nden Önemli Gelişme

Beşiktaş, Hırvat futbolcu Ante Rebic ile olan sözleşmesini sonlandırdığını duyurdu. Siyah-beyazlı ekip, bu kararı Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla açıkladı.

Sözleşme Feshi Açıklaması

Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ante Rebic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Ante Rebic'in Performansı

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a katılan Hırvat futbolcu, toplamda 23 resmi karşılaşmada forma giyerek 691 dakika sahada kaldı. Rebic, bu süreçte yalnızca 1 gol kaydetti.