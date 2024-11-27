Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Maccabi Maçı Önceliğimiz Dedi

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Maccabi Tel Aviv maçı sonrası durum değerlendirmesi yapacağını açıkladı. Vardar, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi ile oynanacak karşılaşmada takımın yanında olacağını belirtti.

Macaristan’a Gidiyor

Son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Vardar, Samet Aybaba ve Brad Friedel'in görevden alınmasının ardından takıma destek olma kararı aldığını ifade etti. “Takımın başında Macaristan’a gideceğim. Önceliğimiz maçı kazanmak. Cuma günü geri kalan konuları konuşuruz.” sözleriyle maçın önemine vurgu yaptı.

Yaşanan Sürecin Üzüntüsü

Mete Vardar, yaşanan süreçten dolayı üzgün olduğunu da dile getirerek, “Maccabi maçı bizim için çok önemli.” dedi. Bu açıklamayla, Beşiktaş taraftarlarının umutlarını canlı tutma çabasını gösterdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.