Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez İstifasından Vazgeçti

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez, bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında istifa kararından vazgeçti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan asbaşkan Mete Vardar, başkan Hasan Arat ve diğer yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yaptıkları görüşmenin ardından Göçmez’in ikna edildiğini duyurdu. Bu görüşmeler sonucunda, siyah-beyazlı yöneticinin istifa kararı geri alındı.

Beşiktaş'ta yaşanan bu gelişmeler, kulüp içerisindeki birlik ve dayanışmanın devam ettiğini gösteriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.