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Beşiktaş Avrupa'da 243. Maçına Çıkıyor

Beşiktaş, yarın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile karşılaşarak Avrupa'daki 243. maçını oynayacak.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 11:24
Beşiktaş Avrupa'da 243. Maçına Çıkıyor

Beşiktaş, Avrupa'da 243. Maçını Oynuyor

Siyah-beyazlı takım, yarın deplasmanda İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaşacak. Avrupa kupalarında toplamda 242 müsabakaya çıkan Beşiktaş, bu maçı ile birlikte 243. kez sahne alacak.

Beşiktaş'ın Avrupa Performansı

Beşiktaş, Avrupa'daki toplam maç sayısını 243'e çıkaracak. Şimdiye kadar 91 galibiyet, 48 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşamış olan takım, 320 gol atarken kalesinde ise 365 gol gördü.

İsviçre Takımları ile Tarihi Maçlar

Bu karşılaşma, Beşiktaş'ın İsviçre ekipleriyle oynayacağı 5. maç olacak. 2007-08 sezonunda Zürih ile eşleşen Beşiktaş, deplasmanda 1-1 berabere kalmış, İstanbul'daki rövanşı 2-0 kazanarak grup aşamasına geçmeyi başarmıştı. Geçen sezon ise Lugano ile UEFA Konferans Ligi'nde aynı grupta yer almıştı.

Çeyrek Final Başarıları

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Bunlar arasında 1986-87 sezonundaki Şampiyon Kulüpler Kupası ve 2002-03 sezonundaki UEFA Kupası yer alıyor. 2016-17 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkarak önemli bir başarı elde etti.

En Farklı Galibiyet ve Mağlubiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-19 sezonunda B36 Torshavn karşısında 6-0 ile elde etti. En ağır mağlubiyetini ise 2007-08 sezonunda Liverpool karşısında 8-0 gibi bir skorla yaşadı.

Avrupa'nın En Golcü Oyuncusu

Beşiktaş forması giymiş en golcü oyuncu Oktay Derelioğlu olarak öne çıkıyor. 14 gol atan Derelioğlu, onu 13 golle takip eden Vincent Aboubakar ve sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun izliyor.

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