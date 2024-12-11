DOLAR
34,87 -0,01%
EURO
36,69 0,09%
ALTIN
3.021,42 -0,2%
BITCOIN
3.417.888,15 -1,71%

Beşiktaş, Avrupa'da 250. Maçına Çıkıyor

Beşiktaş, yarın Bodo/Glimt ile oynayacağı maçla Avrupa'daki 250. karşılaşmasına adım atacak.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 11:09
Beşiktaş, Avrupa'da 250. Maçına Çıkıyor

Beşiktaş, Avrupa Arenasında 250. Maçına Çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçla birlikte Avrupa'daki 250. karşılaşmasını oynayacak. Siyah-beyazlı takım, bugüne kadar Avrupa kupalarında 249 maçta 94 galibiyet, 49 beraberlik ve 106 yenilgi aldı.

Beşiktaş'ın Avrupa Performansı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 333 gol atarken, kalesinde 380 gol gördü. Avrupa arenalarında sergilediği performans şu şekildedir:

  • Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi: 89 maç, 27 galibiyet, 19 beraberlik, 43 yenilgi
  • UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi: 128 maç, 56 galibiyet, 24 beraberlik, 48 yenilgi
  • Kupa Galipleri Kupası: 20 maç, 4 galibiyet, 2 beraberlik, 14 yenilgi
  • UEFA Avrupa Konferans Ligi: 12 maç, 7 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi

Norveç Temsilcilerine Karşı Rekor

Beşiktaş, Norveç temsilcileriyle bugüne kadar 12 defa karşılaştı. Bu mücadelelerde 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bodo/Glimt ile daha önce oynanan 4 maçta, ilk eşleşme 2004 yılında UEFA Kupası 1. turunda gerçekleşmişti.

Beşiktaş'ın Çeyrek Final Başarıları

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda ve 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

Olumlu ve Olumsuz Rekorlar

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda, Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek elde etti. Ancak en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda İngiliz ekibi Liverpool'a karşı 8-0’lık sonuçla yaşadı.

Avrupa'nın En Golcü Oyuncuları

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu Oktay Derelioğlu olup, 14 golle ilk sıradadır. Onu, 13 golle Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun takip ediyor. Ayrıca, Ricardo Quaresma ve Bobo ise 12 golle atışlarını sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

"Aşk-ı Memnu'nun Yıldızları, Selçuk Bey Yes Man'de buluşuyor!

11 Aralık 2024: Burçlarınıza Göre Aşk, Sağlık ve Kariyer Üzerine Günlük Yıldız Etkileri

BİM Aralık Fırsatları: Elektronikten Ev Eşyalarına Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Asgari Ücret Açıklamları: Fırsatçılarla Mücadele Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, Avrupa'da 250. Maçına Çıkıyor
2
Başakşehir, Avrupa Kupalarında 61. Maçına Çıkıyor
3
Geleceğin Sporcuları Trabzon'daki Futbol Temalı Okulda Yetişiyor
4
Shai Gilgeous-Alexander'ın 39 Sayısı Thunder'ı NBA Kupası Yarı Finaline Taşıdı
5
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi Maç Programı Açıklandı
6
Cimnastikte Kayıt Dışı ve Merdiven Altı Salonlara Karşı Mücadele
7
Galatasaray, İsveç Takımlarıyla Zorlu Mücadelelere Hazırlanıyor

Asgari Ücrette 2025 İçin Büyük Zam Beklentisi: 22.000 TL - 24.000 TL Arasında Olabilir!

12 Aralık 2024: Burçlarda Tutkular Yükseliyor, İlişkilerde Dikkat!

Sağlık Bakanlığı'ndan On Binlerce Personel Alımı Müjdesi

Yeni Yıla Girmeden Toplu Taşıma Desteği %50'ye Yakın Arttı!

BİM Aralık Fırsatları: Elektronikten Ev Eşyalarına Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Siyah Kalp Setindeki Gerginlik İle İlgili Açıklama Geldi!

11 Aralık 2024: Burçlarınıza Göre Aşk, Sağlık ve Kariyer Üzerine Günlük Yıldız Etkileri

Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Asgari Ücret Açıklamları: Fırsatçılarla Mücadele Başlıyor!

Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!

"Aşk-ı Memnu'nun Yıldızları, Selçuk Bey Yes Man'de buluşuyor!

Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Yapılması Gereken 5 Madde!

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda