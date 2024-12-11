Beşiktaş, Avrupa'da 250. Maçına Çıkıyor

Beşiktaş, Avrupa Arenasında 250. Maçına Çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçla birlikte Avrupa'daki 250. karşılaşmasını oynayacak. Siyah-beyazlı takım, bugüne kadar Avrupa kupalarında 249 maçta 94 galibiyet, 49 beraberlik ve 106 yenilgi aldı.

Beşiktaş'ın Avrupa Performansı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 333 gol atarken, kalesinde 380 gol gördü. Avrupa arenalarında sergilediği performans şu şekildedir:

Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi: 89 maç, 27 galibiyet, 19 beraberlik, 43 yenilgi

89 maç, 27 galibiyet, 19 beraberlik, 43 yenilgi UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi: 128 maç, 56 galibiyet, 24 beraberlik, 48 yenilgi

128 maç, 56 galibiyet, 24 beraberlik, 48 yenilgi Kupa Galipleri Kupası: 20 maç, 4 galibiyet, 2 beraberlik, 14 yenilgi

20 maç, 4 galibiyet, 2 beraberlik, 14 yenilgi UEFA Avrupa Konferans Ligi: 12 maç, 7 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi

Norveç Temsilcilerine Karşı Rekor

Beşiktaş, Norveç temsilcileriyle bugüne kadar 12 defa karşılaştı. Bu mücadelelerde 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bodo/Glimt ile daha önce oynanan 4 maçta, ilk eşleşme 2004 yılında UEFA Kupası 1. turunda gerçekleşmişti.

Beşiktaş'ın Çeyrek Final Başarıları

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda ve 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

Olumlu ve Olumsuz Rekorlar

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda, Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek elde etti. Ancak en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda İngiliz ekibi Liverpool'a karşı 8-0’lık sonuçla yaşadı.

Avrupa'nın En Golcü Oyuncuları

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu Oktay Derelioğlu olup, 14 golle ilk sıradadır. Onu, 13 golle Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun takip ediyor. Ayrıca, Ricardo Quaresma ve Bobo ise 12 golle atışlarını sürdürüyor.