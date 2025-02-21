Beşiktaş, Avrupa Hedefinde 4. Sıraya Yükseldi

Beşiktaş, Eyüpspor'u 3-1 mağlup ederek puanını 41'e çıkarıp Avrupa Kupaları için 4. sıraya yerleşti.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 22:34
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 22:34
Beşiktaş, Avrupa Hedefinde 4. Sıraya Yükseldi

Beşiktaş, Avrupa Hedefinde 4. Sıraya Yükseldi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor'u 3-1 mağlup ederek puanını 41'e yükseltti. Bu sonuçla, siyah-beyazlı ekip, Avrupa Kupaları'na katılma yolundaki rakibi Eyüpspor'un{' '} 1 puan önüne geçmeyi başardı.

İkinci Galibiyet Serisi

Siyah-beyazlılar, bu sezon ikinci kez üst üste 3 maç kazanarak dikkat çekti. Ligin ilk yarısında Samsunspor, Antalyaspor ve Sivasspor'a karşı zafer kazanırken, sonrasında yaşanan istikrarsız sonuçların ardından Eyüpspor'u yenerek bir başka galibiyet serisi elde etti.

Ole Gunnar Solskjaer ile Yenilgisiz

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile çıktığı 4. lig maçında da yenilmedi. Norveçli teknik adam, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Sivasspor ve Trabzonspor'u mağlup ederek Eyüpspor karşısında da galip geldi. Solskjaer döneminde yalnızca UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda ekibi Twente'ye karşı bir yenilgi yaşandı.

Tayfur Bingöl'ün İfadesi

Beşiktaş'tan Eyüpspor'a kiralanan Tayfur Bingöl, maçın 39. saniyesinde attığı gol sonrası sevinç göstermedi. Emre Mor'un pasında Mert Günok'u geçen Tayfur, gol sonrası takım arkadaşlarının sevinç gösterisine katılmadı.

Erken Gol ve Direkler

Beşiktaş, bu sezonun en erken ikinci golünü Eyüpspor'dan yedi. Tayfur Bingöl'ün 39. saniyede attığı gol sonrası, siyah-beyazlı ekip hemen toparlanmaya çalıştı, ancak Rashica ve Joao Mario'nun üst direkte kalan şutları sonuçsuz kaldı.

Rafa Silva'nın Başarısı

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, 18. dakikada güzel bir vuruşla takımının beraberlik golünü attı. Bu golle birlikte ligdeki toplam gol sayısını 7'ye çıkardı.

Ciro Immobile’nin Golsüz Performansı

Beşiktaş'ın tecrübeli Forveti Ciro Immobile, bu maçta da gol atamayarak eleştiriler almaya devam etti. İkinci yarıda Semih Kılıçsoy'un yerine kener alan Immobile, 27. dakikada kaçırdığı fırsatla da dikkat çekti.

Genç Golcü Semih Kılıçsoy

Beşiktaş'ta geçen sezonun öne çıkan isimlerinden Semih Kılıçsoy, Eyüpspor karşısında 60. dakikada attığı golle sezonun ikinci golü'nü kaydetti.

Keny Arroyo, Debüt Yaptı

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Keny Arroyo, Eyüpspor karşısında ilk maçına çıktı. 76. dakikada oyuna dahil olan Arroyo, hücumun sağ kanadında görev aldı.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Murat Şahin: "Hata Yapan Kaybetti"
2
Gaziantep FK Yarını Sivasspor ile Müsabakaya Çıkıyor
3
Okan Buruk: 'Boluspor Maçı Bizim İçin Çok Önemliydi'
4
Türkiye, 21 Yaş Altı Avrupa Hokey Şampiyonası'na Kötü Başladı
5
Samsunspor, Alanyaspor Maçında Galibiyet Peşinde
6
İstanbul Evi Etkinliği Paris'te Düzenlendi
7
2024 Paris Olimpiyatları'nda Kadınlar Senkronize 10 Metre Platform Atlamada Altın Madalya Hongchan Quan'ın

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!