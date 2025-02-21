Beşiktaş, Avrupa Hedefinde 4. Sıraya Yükseldi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor'u 3-1 mağlup ederek puanını 41'e yükseltti. Bu sonuçla, siyah-beyazlı ekip, Avrupa Kupaları'na katılma yolundaki rakibi Eyüpspor'un{' '} 1 puan önüne geçmeyi başardı.

İkinci Galibiyet Serisi

Siyah-beyazlılar, bu sezon ikinci kez üst üste 3 maç kazanarak dikkat çekti. Ligin ilk yarısında Samsunspor, Antalyaspor ve Sivasspor'a karşı zafer kazanırken, sonrasında yaşanan istikrarsız sonuçların ardından Eyüpspor'u yenerek bir başka galibiyet serisi elde etti.

Ole Gunnar Solskjaer ile Yenilgisiz

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile çıktığı 4. lig maçında da yenilmedi. Norveçli teknik adam, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Sivasspor ve Trabzonspor'u mağlup ederek Eyüpspor karşısında da galip geldi. Solskjaer döneminde yalnızca UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda ekibi Twente'ye karşı bir yenilgi yaşandı.

Tayfur Bingöl'ün İfadesi

Beşiktaş'tan Eyüpspor'a kiralanan Tayfur Bingöl, maçın 39. saniyesinde attığı gol sonrası sevinç göstermedi. Emre Mor'un pasında Mert Günok'u geçen Tayfur, gol sonrası takım arkadaşlarının sevinç gösterisine katılmadı.

Erken Gol ve Direkler

Beşiktaş, bu sezonun en erken ikinci golünü Eyüpspor'dan yedi. Tayfur Bingöl'ün 39. saniyede attığı gol sonrası, siyah-beyazlı ekip hemen toparlanmaya çalıştı, ancak Rashica ve Joao Mario'nun üst direkte kalan şutları sonuçsuz kaldı.

Rafa Silva'nın Başarısı

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, 18. dakikada güzel bir vuruşla takımının beraberlik golünü attı. Bu golle birlikte ligdeki toplam gol sayısını 7'ye çıkardı.

Ciro Immobile’nin Golsüz Performansı

Beşiktaş'ın tecrübeli Forveti Ciro Immobile, bu maçta da gol atamayarak eleştiriler almaya devam etti. İkinci yarıda Semih Kılıçsoy'un yerine kener alan Immobile, 27. dakikada kaçırdığı fırsatla da dikkat çekti.

Genç Golcü Semih Kılıçsoy

Beşiktaş'ta geçen sezonun öne çıkan isimlerinden Semih Kılıçsoy, Eyüpspor karşısında 60. dakikada attığı golle sezonun ikinci golü'nü kaydetti.

Keny Arroyo, Debüt Yaptı

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Keny Arroyo, Eyüpspor karşısında ilk maçına çıktı. 76. dakikada oyuna dahil olan Arroyo, hücumun sağ kanadında görev aldı.