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Beşiktaş Avrupa Kupalarında 247. Maçına Çıkıyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon ile karşılaşarak Avrupa'daki 247. maçına adım atacak.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 11:00
Beşiktaş Avrupa Kupalarında 247. Maçına Çıkıyor

Beşiktaş'ın Avrupa Yolculuğu

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, yarın Fransa'nın Olimpik Lyon takımına konuk olacak ve bu maç, kulübün Avrupa kupalarındaki 247. karşılaşması olacak.

Performans Raporu

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 246 müsabakada 92 galibiyet, 49 beraberlik ve 105 yenilgi aldı. Toplamda 329 gol atarak, kalesinde ise 376 gol gördü.

Fransız Takımlarıyla Rekabet

Fransa temsilcileri ile 11. maçına çıkacak olan Beşiktaş, Olimpik Lyon, Paris Saint-Germain, Olimpik Marsilya, Monaco ve Auxerre ile toplamda 10 kez karşılaştı. Bu mücadelelerden 4’ünü kazanırken, 4'ünde Fransa ekipleri galip geldi ve 2 maç ise berabere sonuçlandı.

Çeyrek Final Başarıları

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda, 2002-2003'te UEFA Kupası'nda ve 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde son 8 takım arasında yer aldı.

En Farklı Galibiyet ve Mağlubiyetler

Siyah-beyazlılar, 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 yenerek en farklı galibiyetini aldı. Öte yandan, 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool takımı karşısında 8-0 yenilerek en farklı mağlubiyetini yaşadı.

En Golcü Oyuncu

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en çok gol atan oyuncusu Oktay Derelioğlu. 1993-1999 yılları arasında 14 gol atan Derelioğlu'nu Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun 13’er golle takip ediyor. Ricardo Quaresma ve Bobo ise 12 gol kaydetti.

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