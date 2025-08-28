Beşiktaş Avrupa'ya Veda Etti: Lausanne 1-0

HÜSEYİN EROĞUL - UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne karşısında rövanşta 1-0 mağlup olan Beşiktaş, turu geçemeyerek Avrupa defterini kapattı.

Maç Özeti

Bu sezon Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla başlayan Beşiktaş, iki maçta da rakibine yenilmiş ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etmişti. Üçüncü eleme turunda İrlanda'nın St. Patrick's takımını eleyen siyah-beyazlılar, play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne ile eşleşti. Deplasmandaki ilk maç 1-1 tamamlanırken, İstanbul'daki rövanşı kaybeden Beşiktaş, Avrupa'ya veda etti.

Savunma Sorunları Sürüyor

Beşiktaş, bu sezon oynadığı tüm resmi maçlarda gol yemeye devam etti. 6'sı Avrupa olmak üzere 7 resmi maça çıkan siyah-beyazlı ekip, bu müsabakalarda kalesinde toplam 12 gol gördü ve maç başına ortalama 1,71 gol yedi.

Shakhtar Donetsk maçlarında kalesinde 6 gol gören ekip, St. Patrick's karşılaşmalarında 3 gole engel olamadı. Lausanne ile oynanan iki maçta da 1'er gol yiyen Beşiktaş, ligde Eyüpspor maçında da filelerinde 1 gol gördü.

Uduokhai Kırmızı Kartla Eksik Kaldı

Beşiktaş, ikinci yarının 28. saniyesinde eksik kaldı. Maça 5 savunmacıyla çıkan siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda dörtlü savunmaya dönerken, takımın savunma oyuncusu Felix Uduokhai ikinci 45 dakikanın hemen başında rakibine kulübelerin olduğu bölgede sert bir faul yaptı ve hakem tarafından direkt kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

Solskjaer'in İsviçre Karaborsası

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, İsviçre takımlarına karşı galibiyet göremedi. Molde, Manchester United ve Beşiktaş ile toplamda 5 kez İsviçre ekipleriyle karşılaşan Solskjaer, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Molde döneminde Basel ile 1-1 ve 1-0'lık sonuçlar, Manchester United dönemiyle Young Boys karşısında 2-1 mağlubiyet; son olarak Beşiktaş ile Lausanne deplasmanında da 1-1 sonrası 1-0 yenilgi geldi.

Hücum Etkisizliği

Beşiktaş, bu sezon oynadığı 1 maç dışında her karşılaşmada gol sevinci yaşasa da, Lausanne karşısında hücum hattı etkisiz kaldı. Oynanan 7 resmi maçta 12 gol atabilen siyah-beyazlı ekip, Shakhtar Donetsk ile yapılan ilk karşılaşmada 2 gol kaydederken diğer mücadelelerde sınırlı kaldı. St. Patrick's ile oynanan iki maçta fileleri havalandıran Beşiktaş, Lausanne deplasmanında 1 gol buldu ve ligde Eyüpspor maçında 2 gol attı.

Tribünlerden Tepkiler ve İstifa Çağrısı

Maçın sona ermesinin ardından Beşiktaş taraftarları, Lausannelı oyuncuları alkışladı; son dakikalarda İsviçre ekibinin yaptığı paslaşmalar tribünlerden alkış aldı. Taraftarlar, turu kutlayan Lausannelı oyuncuları tebrik ederken siyah-beyazlı oyunculara "Formayı çıkarın." diye tepki gösterdi.

Ayrıca tribünler teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'i istifaya davet etti; maç sonrası taraftarlar "Solskjaer istifa" diye tempo tuttu ve yönetimi de "Serdal Adalı hesap versene" tezahüratıyla eleştirdi.

Soyunma Odasından Dönüş ve Taraftarla Yüzleşme

Maçın bitiminin ardından taraftarlar "Orkun takımı buraya getir" diye bağırarak futbolcuların tribüne gelmesini istedi. İsteyenlerin ısrarı sonucu, Orkun Kökçü ile birlikte soyunma odasına giden oyuncular geri dönerek taraftarlarla bir süre görüştü. Tribünler uzun süre "Bizi aleme rezil ettiniz" diyerek oyuncuları yuhaladı ve sert eleştiriler yöneltti.