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Beşiktaş, AXA Sigorta Kupa Voley Çeyrek Finaline Yükseldi

Beşiktaş, Aras Kargo'yu 3-2 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 16:28
Beşiktaş, AXA Sigorta Kupa Voley Çeyrek Finaline Yükseldi

Beşiktaş, AXA Sigorta Kupa Voley'de Çeyrek Finale Yükseldi

Voleybol heyecanı, Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında devam ediyor. 3. Grup karşılaşmasında siyah-beyazlı ekip Beşiktaş, zorlu bir mücadele sonrası Aras Kargo'yu 3-2 yenmeyi başardı.

Mücadele Detayları

İki takım arasında gerçekleşen bu heyecan dolu karşılaşmada, Beşiktaş'ın deftliliği ve deneyimi ön plana çıktı. Bu zaferle birlikte Beşiktaş, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Gelecek Adımlar

Beşiktaş, çeyrek finalde hangi rakip ile karşılaşacağına dair merakla beklenirken, taraftarlar da takımlarını desteklemeye hazırlanıyor. Voleybol severler için keyifli bir dönem başlıyor.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakaları 3. Grup mücadelesinde Beşiktaş ile Aras...

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakaları 3. Grup mücadelesinde Beşiktaş ile Aras Kargo Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaşlı Emily Susan Isobel Maglio (19) rakibiyle mücadele etti.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakaları 3. Grup mücadelesinde Beşiktaş ile Aras...

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakaları 3. Grup mücadelesinde Beşiktaş ile Aras Kargo Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaşlı Emily Susan Isobel Maglio (19) rakibiyle mücadele etti.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakaları 3. Grup mücadelesinde Beşiktaş ile Aras...

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakaları 3. Grup mücadelesinde Beşiktaş ile Aras Kargo Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaşlı Emily Susan Isobel Maglio (19) rakibiyle mücadele etti.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakaları 3. Grup mücadelesinde Beşiktaş ile Aras...

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakaları 3. Grup mücadelesinde Beşiktaş ile Aras Kargo Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaşlı Emily Susan Isobel Maglio (19) rakibiyle mücadele etti.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakaları 3. Grup mücadelesinde Beşiktaş ile Aras...

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakaları 3. Grup mücadelesinde Beşiktaş ile Aras Kargo Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaşlı Emily Susan Isobel Maglio (19) rakibiyle mücadele etti.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakaları 3. Grup mücadelesinde Beşiktaş ile Aras...

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakaları 3. Grup mücadelesinde Beşiktaş ile Aras Kargo Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaşlı Emily Susan Isobel Maglio (19) rakibiyle mücadele etti.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakaları 3. Grup mücadelesinde Beşiktaş ile Aras...

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakaları 3. Grup mücadelesinde Beşiktaş ile Aras Kargo Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaşlı Emily Susan Isobel Maglio (19) rakibiyle mücadele etti.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakaları 3. Grup mücadelesinde Beşiktaş ile Aras...

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakaları 3. Grup mücadelesinde Beşiktaş ile Aras Kargo Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaşlı Emily Susan Isobel Maglio (19) rakibiyle mücadele etti.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakaları 3. Grup mücadelesinde Beşiktaş ile Aras...

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakaları 3. Grup mücadelesinde Beşiktaş ile Aras Kargo Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaşlı Emily Susan Isobel Maglio (19) rakibiyle mücadele etti.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakaları 3. Grup mücadelesinde Beşiktaş ile Aras...

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakaları 3. Grup mücadelesinde Beşiktaş ile Aras Kargo Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaşlı Emily Susan Isobel Maglio (19) rakibiyle mücadele etti.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakaları 3. Grup mücadelesinde Beşiktaş ile Aras...

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakaları 3. Grup mücadelesinde Beşiktaş ile Aras Kargo Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaşlı Emily Susan Isobel Maglio (19) rakibiyle mücadele etti.

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