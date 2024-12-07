Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel: 'Taraftarımız sayesinde kazandık'

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel'den Fenerbahçe Derbisi Sonrası Açıklama

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında kendilerini 1-0 mağlup eden Fenerbahçe’ye karşı elde ettikleri galibiyeti büyük bir başarı olarak değerlendirdi. Maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Çok güzel bir galibiyet aldık. 'Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır.' demiştim. Taraftarımıza canıgönülden teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde kazandık," dedi.

Yücel, maç öncesinde soyunma odasında oyuncularla bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktararak, "Oyuncularımızdan bir tepki bekliyordum. 'Başkanım, merak etmeyin, elimizden gelen tüm mücadeleyi yapacağız,' dediler. Bizler yönetici olarak görevimizi yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Siz de profesyonel olarak görevinizi yapmaya başlayın" diye konuştu.

Serdar Topraktepe'ye Destek

Kulübün 22 Aralık Pazar günü yapılacak seçimli olağanüstü genel kurul toplantısında başkanlığa aday olacağını belirten Yücel, eğer seçilirse teknik sorumlu Serdar Topraktepe ile mayıs ayına kadar devam etmeyi hedeflediğini açıkladı. Yücel, "Serdar hoca bu zor dönemde görevi devraldı. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan sorumluluk aldı. Onun da ellerine sağlık, teşekkür ediyorum. Umarım onunla daha güzel günler görmeye devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Camiaya Sükunet Çağrısı

Beşiktaş'ın son zamanlarda sıkıntılı günlerden geçtiğini vurgulayan Yücel, camiayı sükunete davet etti. "Beşiktaş 121 yıllık bir çınar. Bundan sonra Beşiktaş'ı maddi ve manevi olarak rahatsız edici söylemlerden kaçınalım. Seçim kararı aldık, hayırlısı neyse o olsun. Her şeyi bana yazsınlar fark etmez. Beşiktaş'a zarar verecek söylemlerden kaçınalım," dedi.

Başkan Adaylarına Çağrı

Başkan adaylığına hazırlanan tüm isimlere de çağrıda bulunan Yücel, "Hiçbir yere kaçmıyorum, buradayım. Beşiktaş hiçbir şekilde sahipsiz kalmaz. Ben olduğum sürece Beşiktaş'ı asla yalnız bırakmayacağım. Beşiktaş galibiyetlerle, mağlubiyetlerle yönetici seçmemeli," şeklinde konuştu. Ayrıca, "Hodri meydan, herhangi bir şey beklemeye gerek yok. Beşiktaş için elini taşın altına koyan herkes benim için kutsaldır," ifadelerini kullandı.

İcraat Önemli

Seçimde eski başkan Hasan Arat'ın 'Bu yol Beşiktaşlıların yolu' sloganına benzer bir slogan kullanmayı düşünmediğini belirten Yücel, "Slogana gerek yok, icraata gerek var. Sabahtan akşama kadar slogan atmanın faydası yok. Ben icraatımla var olmayı doğru buluyorum," dedi. Yücel, ayrıca seçime yeni bir yönetim kurulu listesiyle gireceğini de sözlerine ekledi.