Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ahmet Ürkmezgil ile Akaretler BJK Plaza Protokolü İmzaladı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ahmet Ürkmezgil ile Akaretler Protokolü İmzaladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, eski yönetim kurulu üyesi Ahmet Ürkmezgil ile Akaretler BJK Plaza C blokta atıl durumda bulunan yapının yenilenmesi için protokol imzaladı.

Protokolün kapsamı ve amaç

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, görüşme Tüpraş Stadı'nda gerçekleşti. Adalı, toplantıda aynı zamanda divan kurulu başkan adayı olan eski yönetici Ahmet Ürkmezgil'i konuk etti.

Protokol uyarınca Ürkmezgil, yönetim kurulunun geliştirdiği proje kapsamında Akaretler BJK Plaza C bloktaki yapının katlandırılmasını üstlenecek. Buna göre; ilk kat Süleyman Seba Müzesi, ikinci kat divan kurulu üyelerine özel lokal ve üçüncü kat Beşiktaşlılara hizmet verecek bir kafe olarak düzenlenecek.

İmzalanan protokolde ayrıca Ürkmezgil'in projenin tüm işlerini ve tüm masrafları üstleneceği belirtildi. Yapının yenilenerek divan kurulu üyeleriyle taraftarların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Protokolün imzalanmasının ardından Başkan Serdal Adalı, Ahmet Ürkmezgil'e teşekkür etti.