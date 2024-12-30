DOLAR
35,32 -0,49%
EURO
36,71 -0,01%
ALTIN
2.955,76 0,03%
BITCOIN
3.321.384,22 -0,26%

Manisa Basket, Beşiktaş Fibabanka'yı 94-88 Mağlup Etti

Manisa Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 12. haftasında Beşiktaş Fibabanka'yı 94-88 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 20:14
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 20:14
Manisa Basket, Beşiktaş Fibabanka'yı 94-88 Mağlup Etti

Manisa Basket, Beşiktaş Fibabanka'yı Yenerken

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında büyük bir mücadele yaşandı. Manisa Basket, kendi sahasında Beşiktaş Fibabanka ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın sonunda, Manisa Basket 94-88 galip gelerek önemli bir zafer elde etti.

Maçın Detayları

Bu sonuç, Manisa Basket için sezonun kritik anlarından birini oluşturuyor. Taraftarlar, takımın gösterdiği performanstan oldukça memnun kaldı. Bu galibiyet, Manisa Basket'in ligdeki konumunu güçlendirmesine katkı sağladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Manisa Basket ile Beşiktaş Fibabanka...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Manisa Basket ile Beşiktaş Fibabanka, Muradiye Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Beşiktaş Fibabanka'dan Jonah Mathews (solda) rakibiyle mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Manisa Basket ile Beşiktaş Fibabanka...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Manisa Basket ile Beşiktaş Fibabanka, Muradiye Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Beşiktaş Fibabanka'dan Jonah Mathews (solda) rakibiyle mücadele etti.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Gençler ve Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası Ankara'da Yapılacak
2
Manisa Basket, Beşiktaş Fibabanka'yı 94-88 Mağlup Etti
3
Furkan Korkmaz, Bahçeşehir Koleji İle Anlaştı
4
Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı: Yeni Hakemlik Sistemi ve Ali Koç'un Açıklamaları
5
Hakan Çalhanoğlu, Penaltı ile 3-0'lık Galibiyete Katkı Sağladı
6
Hakkari'de Atletizm Sporcuları Sıcak Asfalt Üzerinde Antrenman Yaptı
7
Kadın Doktor Hande Erdoğan Off-Road Dünyasında Fırtına Gibi Esti

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi