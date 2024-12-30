Manisa Basket, Beşiktaş Fibabanka'yı 94-88 Mağlup Etti

Manisa Basket, Beşiktaş Fibabanka'yı Yenerken

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında büyük bir mücadele yaşandı. Manisa Basket, kendi sahasında Beşiktaş Fibabanka ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın sonunda, Manisa Basket 94-88 galip gelerek önemli bir zafer elde etti.

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Bu sonuç, Manisa Basket için sezonun kritik anlarından birini oluşturuyor. Taraftarlar, takımın gösterdiği performanstan oldukça memnun kaldı. Bu galibiyet, Manisa Basket'in ligdeki konumunu güçlendirmesine katkı sağladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Manisa Basket ile Beşiktaş Fibabanka, Muradiye Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Beşiktaş Fibabanka'dan Jonah Mathews (solda) rakibiyle mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Manisa Basket ile Beşiktaş Fibabanka, Muradiye Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Beşiktaş Fibabanka'dan Jonah Mathews (solda) rakibiyle mücadele etti.