Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ole Gunnar Solskjaer ile Görüştü

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör adayı Ole Gunnar Solskjaer ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 20:22
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ole Gunnar Solskjaer ile Görüştü

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Görüşmeleri Başladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, siyah-beyazlıların teknik direktörlük için görüştüğü Ole Gunnar Solskjaer ile bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten alınan bilgiler doğrultusunda, görüşme Tüpraş Stadı'nda bulunan White Pepper Restoran'da gerçekleştirildi. Bu önemli buluşmada Solskjaer'in yardımcısı Erling Moe de yer aldı.

Beşiktaş, yeni teknik direktör arayışında önemli adımlar atarak, futbol dünyasında yankı uyandıracak bir gelişmeye imza attı.

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