Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu Ziyaret Etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı TFF'yi Ziyaret Etti

Beşiktaş Kulübü'nün yeni başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Gündemde Önemli Konular Ele Alındı

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette mevcut gündemdeki konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mecnun Otyakmaz ve Ceyhun Kazancı da görüşmeye katıldı.

Tebrik ve Hediye

Görüşme sırasında Hacıosmanoğlu, Adalı'yı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretin sonunda ise Hacıosmanoğlu, Adalı'ya üzerinde isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye etti.