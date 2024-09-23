Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Kritik Maç İçin Fransa'da

Beşiktaş BOA, Fransa Yolcusu
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi eleme turunun rövanş maçında yarın Fransa'nın Basket Landes ekibi ile karşı karşıya gelecek.
Maç Detayları
Müsabaka, Mont-de-Marsan kasabasındaki François-Mitterrand Salonu'nda gerçekleşecek ve Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.
Tur ve Hedefler
Turu geçecek olan takım, grup aşamasına katılma hakkı kazanacak. Elenen takım ise FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na yönlenecek. İstanbul'daki ilk maçı Basket Landes, 84-70'lık skorla kazanmıştı.