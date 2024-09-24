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Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı Avrupa Kupası'na Devam Ediyor

Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Basket Landes'e kaybetti, Avrupa Kupası'na geçti.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 22:35
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 22:35
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı Avrupa Kupası'na Devam Ediyor

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Sonuç

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi ön eleme turundaki rövanş maçında Fransa'nın Basket Landes takımına 80-58 mağlup oldu.

İlk Maçın Sonucu

Siyah-beyazlı ekip, sahasında oynadığı ilk karşılaşmayı da 84-70 kaybetmişti. Böylece, Beşiktaş BOA yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam etmeye karar verdi. Basket Landes ise gruba yükseldi.

Maçın Detayları

Ev sahibi ekip, maça hızlı bir başlangıç yaparak ilk çeyreği 25-15 önde tamamladı. İkinci periyotta Beşiktaş, rakibine sayısal anlamda fırsat tanımadı ve yarıyı 34-30 geride kapadı. Fakat üçüncü çeyrekten itibaren Fransa temsilcisi farkı açarak maçı 80-58 ile kazanmayı başardı.

Beşiktaş BOA'nın Avrupa Kupası Grubu

Beşiktaş, K Grubu'nda mücadele edecek ve bu grupta Geas Basket (İtalya), SL Benfica (Portekiz) ve Basket Namur Capitale (Belçika) takımları yer alacak.

İlk Maç Tarihi

Siyah-beyazlı takım, gruptaki ilk maçını 10 Ekim Perşembe günü, deplasmanda Geas Basket ile oynayacak.

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