Beşiktaş, Bodo/Glimt Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Bodo/Glimt Maçı İçin Hazırlanıyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 12 Aralık Perşembe günü Norveç ekibi Bodo/Glimt ile deplasmanda yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, kondisyon ve taktik çalışması yaptı.

Isınma koşularının ardından devam eden idmanda, pas çalışmaları yapıldı ve taktiksel çift kale maçlarla antrenman sona erdi.

Beşiktaş, Bodo/Glimt karşılaşması için yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Norveç'e hareket edecek. Siyah-beyazlı takım, TSİ 20.00'de basına açık olacak ilk 15 dakikalık antrenman ile maç hazırlıklarını tamamlayacak.